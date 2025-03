Las duras confesiones de Terelu Campos sobre el suicidio de su padre: ''Recuerdo cómo cargaba la pistola''

''Soy capaz de verbalizarlo ahora que mi madre no está y tampoco está su hermano, nunca jamás en la vida hubiera contado esto viviendo mi tío Manolo, el único hermano de mi padre'', pide perdón a su hermana Carmen Borrego por contarlo.

Además, explica que en ningún momento le contaron a su madre lo que sucedía: ''Imagínate que nosotros hubiéramos llamado a mi madre a 600 kilómetros ¿qué habríamos solucionado? tienes la esperanza de que no lo va a hacer, porque él lo dice, pero no lo va a hacer''.

Terelu cuenta que cuando su padre se suicidó ella estaba en casa de la hermana pequeña de su madre: ''Llaman por teléfono, veo que a mi tía se le cambia la cara y me dice 'tu padre ha tenido un accidente'. Mi padre trabajaba en el parque de atracciones y pensé que había tenido un accidente de coche, nunca imaginé, pero sí supe que estaba muerto, no me digáis por qué''.