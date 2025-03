Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Terelu, antes del reencuentro, si había echado de menos a alguien y la respuesta de esta desataba la risa en el presentador: "A nadie". "Vaya hombre", señalaba Jorge Javier, entre risas. "Yo no soy así , tú lo sabes. Yo no sé si hubiera estado tres meses ahí si me hubiera pasado...", añadía Terelu. Tras estas palabras, Jorge Javier le dejaba caer que alguien podía aparecer allí de repente y en ese preciso momento, Alejandra Rubio irrumpía en la sala en la que se encontraba su madre.

Jorge Javier le pedía a Alejandra Rubio que hiciera una valoración de la estancia de su madre en Honduras y esta señalaba lo siguiente, cogiéndola de las manos y mirándola fijamente: "He visto a la persona que quería ver. Has sorprendido a todos, has tenido una actitud buenísima y no has podido hacerlo mejor. ¿Que la supervivencia no era el fuerte? Ya lo sabíamos todos. Sé que te has quedado con ganas de pescar y has sido muy graciosa, como eres tú. Aquí has demostrado cómo eres y estoy muy contenta".