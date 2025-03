Un examigo de Montoya destapa cómo se comportaba cuando estaba con Anita: "La careta se le está cayendo"

Carni, examigo de Montoya (se conocieron en el reality 'El conquistador') considera que el amor entre Montoya y Anita no era tal, "aunque ellos lo querían vender como amor". Pero, ¿por qué llega a pronunciarse así de su amigo? "Para estar enamorado , hizo cosas que uno no hace cuando está enamorado", confiesa al respecto. Para remarcar su testimonio , desvela una conversación que mantuvo con él en la que Carni le echaba en cara lo que hacía.

"Me dijo 'yo puedo hacer lo que me da la gana". Es por ello por lo que Carni llega a pensar que Montoya no ha estado enamorado de Anita: cuenta que estaba con él y vio cómo hizo una videollamada con Anita y que, después de confesarle su amor y cariño en esa conversación, se enrolló con una chica. "Montoya lo vende todo. Vende a quien tenga que vender por estar ahí arriba. Todo no vale por el todo ni por el dinero ni por la fama". "Yo pienso que lo tiene es un papelón, ese protagonismo cuando hay una cámara... Illo, disfruta de la experiencia. El lo que quieres es fama, no quiere a nadie. Quiero que se sepa la verdadera cara de Montoya". "Tiempo al tiempo, la careta se le está cayendo", sentencia.