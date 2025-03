Anita también terminaba abandonando la palapa ante la gran tensión con Montoya

Montoya, al regresar junto a sus compañeros: "Yo no quiero saber más de esto"

Montoya tomaba una tajante decisión tras una tensa discusión con Anita: "Se acabó"

Después de que Laura Cuevas sacase a la luz que fue testigo de un beso entre Anita y Manuel cuando no estaban las cámaras, los protagonistas de esta historia abordaban este tema en la palapa de 'Supervivientes', la que Montoya terminaba abandonando, muy enfadado.

Mientras todos los concursantes escuchaban las imágenes de todo lo ocurrido en la playa por el tema del beso, Montoya se levantaba del lugar que ocupaba en la palapa y gritaba muy enfadado: ""¿Otra vez haciendo lo mismo? Que me voy, que dejen el tema, estoy ahí en contra de mi familia dándote cariño y apoyo... que yo no estoy para esto, yo estoy sufriendo".

Amenazando incluso con marcharse de Honduras, en medio de este tremendo estallido: "O me separan o me voy a mi casa, que yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy y que se queden los chismosos, que yo no sirvo para esto, me ha vuelto a fallar".

Montoya, al volver a la palapa: "Anita me ha vuelto a decepcionar"

Tras este tenso momento, Montoya se tranquilizaba y entraba de nuevo a la palapa junto a sus compañeros, visiblemente afectado.

“¿Te puedo ayudar en algo?”, le decía Jorge Javier y él respondía: “Yo no quiero saber más de maletas, esta es otra vez más que me ha decepcionado, el amor se puede perder, pero mira, quedaba la persona. Que le vaya muy bien, pero va a perder a la persona que le quiere porque ese comportamiento tan ruin…”

Montoya volvía a recalcar lo mal que lo ha pasado en su historia con Anita: "He vivido dos 'Isla de las tentaciones', no se sabe lo que yo he vivido', ella con el orgullo muerte matando". Y se dirigía directamente a Anita: "¿Qué quieres conseguir con esto? Te he dado picos cuando te lo tenía que dar y cuando no, siempre escuchando a mi corazón. Ahora invertarse un beso... me parece muy ruín".

Ella quería dejar claro que "no miente desde que tiene 17 años" y que mucho menos va a mentir con algo tan insignificamente como un pico: "No sé por qué no lo quiere aceptar, yo no lo hubiera contado si Laura no lo hubiera visto, sé que esto le duele y le molesta, que él hubiera preferido que nadie lo supiera".

Anita también termina abandonando la palapa

Pero Montoya no iba a ser el único, Anita también terminaba saliendo de la palapa, la que era apoyada por Makoke al no poder controlar los nervios en este momento: "No para, no para y, es que, sigue".