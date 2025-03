Violeta Mangriñán hace saltar las alarmas al compartir una imagen de su piel en redes

Violeta Mangriñán no pasa por su mejor momento. La influencer ha preocupado a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir unas imágenes de su piel llena de puntitos rojos. Y es que de un día para otro, el cuerpo se Violeta se ha llenado de manchas: "Me pica todo el abdomen. Tengo puntitos rojos por todos lados y me pica mucho".