"Me lo ha puesto muy difícil", confiesa nuestra redactora desde Tenerife y después de llevar días siguiéndole la pista a la expareja de Ginés Corregüela, "llevo cuarenta y ocho horas intentado hablar con ella y lo máximo que he conseguido es a través de un compañero", añade en una conexión en directo con Emma García. A Arabella le llama la atención que, con lo cómoda que parecía estar Yaiza Martín en un plató de televisión hace unos meses, ahora "no quiere saber nada de nosotros": "No se tomó nada bien que estuviéramos en las inmediaciones de su nueva empresa", añade Arabella.