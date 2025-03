Gabriella se pone en contacto con Bea Jarrín para reaccionar a esta información que sale a la luz: "Está seriamente cabreada con la situación". "Estoy flipando, no doy crédito. A ver si cada vez que yo me acerque a cualquier tío es que me estoy liando con él. De todo el mundo nadie subió nada, qué casualidad. Si me di un beso de película en qué momento sería para no acordarme. SE ha podido malinterpretar porque estoy de fiesta y me acerco a hablar a la oreja", son las palabras de Gabriella, visiblemente enfadada.