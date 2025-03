Pero no solo es que considere que el horóscopo ha sabido indicarle perfectamente lo que está viviendo, sino que ha admitido ante sus seguidores que sabe que ellos también entienden que le pasa algo porque en su última ronda de preguntas le llegaron muchos comentarios de fans que le decían que la notaban "un poco desaparecida" de las redes sociales: "Y la verdad es que sí, que es así".

"Estoy en un momento en el que estoy como revolucionada, estoy como incómoda con mi vida, me estoy cuestionando mis relaciones y el tema trabajo, estoy como desubicada y no estoy entendiendo muy bien lo que está pasando", ha confesado la hija de Elena Rodríguez, que no aclarado si ha tomado ya decisiones en firme tras cuestionarse tantos aspectos fundamentales de su vida, como sus relaciones y el trabajo.