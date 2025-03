La participante de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha recibido críticas por su forma de mirar

La compañera de Bayan Al Masri y Sthefany Pérez ha aclarado que no tiene nistagmo ocular

Alba Rodríguez, de 'La isla de las tentaciones 8', habla de su nivel de estudios

Poco antes de entrar a concursar en la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', Alba Rodríguez ha querido hacer una aclaración en Instagram por las numerosas críticas que recibe debido a su forma de mirar. Ya en el primer programa de la octava edición de 'La isla de las tentaciones' le preguntaron en redes si tenía nistagmo ocultar, pero la exnovia de Gerard Arias no sabía lo que era y, tras documentarse, ha querido aclarar que no es así.

El nistagmo ocular provoca que la persona que lo padece no controle voluntariamente el movimiento de sus ojos y algunos seguidores del programa presentado por Sandra Barneda pensaron que esto es lo que le ocurría a Alba porque mientras le gritaba a Gerard en la presentación de solteros preguntándole si le parecía normal tener "un c*ño en su nuca", su mirada iba desde el que era su novio a la cámara.

La alicantina comentó entonces que no sabía que existía el nistagmo ocular y que tampoco era consciente de que estaba mirando a cámara mientras discutía con el de Tomelloso. "Investigaré sobre el tema, ya que yo también lo noté cuando vi el episodio y pensaba que no era algo que hacía tanto", añadió en ese momento. Ahora, tres meses después, ha querido aclarar que no tiene nistagmo y ha confesado que está cansada de que la critiquen por sus movimientos oculares.

"No tengo ningún problema en los ojos. Es un tic que tengo cuando estoy nerviosa y fin. Son movimientos involuntarios que no controlo y que los hago inconscientemente y me pasa desde pequeña. No tengo ningún problema neurológico, ni fisiológico, ni visual. Por favor, dejad de inventar tonterías porque la que conoce su cuerpo a la perfección soy yo misma", ha pedido la compañera de Bayan Al Masri y Sthefany Pérez a través de sus stories de Instagram.