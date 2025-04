Ana Rosa Quintana habla de su infancia y de sus padres: "Era una familia muy democrática"

Ana Rosa Quintana ha sido una de las últimas invitadas al podcast 'El Purgatorio', de 'The Objective', donde ha repasado los temas de la actualidad, cómo ha sido el regreso a las mañanas de Telecinco y un aspecto de su lado más íntimo y que tiene que ver con sus inicios. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' y una de las mujeres más influyentes de nuestro país ha hablado de su infancia y de sus padres .

Hay muchas cosas que le ha inspirado su familia y que la periodista no esconde como su pasión por el Atlético de Madrid . "Mi padre era del Atleti, mi hermano, mi sobrino…", ha comenzado diciendo sobre su pasión colchonera para ahondar posteriormente más en ese retrato de su infancia en el barrio de Usera. Un contexto en el que siempre ha estado presente el campo del Atleti y muchas anécdotas con los suyos.

A su padre le debe esa primera conexión con los medios que fue algo realmente casual, tal como ahora ha contado. "Mi primera conexión fue con la radio y también con un cómic que me lo traía mi padre -ya ni se editaba, pero se vendía en el Rastro-. Se llamaba 'Mary Noticias', y me encantaba. Tengo toda la colección: entre los que tenía yo y los que me han regalado. Era ideal: Mary llevaba siempre una gabardina y vivía aventuras fantásticas. ¡Me fascinaba!".