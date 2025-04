Eso sí, no sin antes ya haber sido capturado por algunas de las principales cuentas de salseo de las redes sociales, que ya han hecho que el clip corra como la pólvora por las redes. En el vídeo en cuestión, David Vaquero habla de una presunta infidelidad de María Aguilar . "La que puede liar uno solo con gestos", dice el creador de contenido en este vídeo en el que termina haciendo el famoso gesto que se utiliza para simbolizar los cuernos mientras señala diciendo que él no y que "ella sí".

Sí lo han hecho sus incondicionales por ella, que han sacado las uñas para defenderla. "Este tío está como para hablar de cuernos... cuando él sí se los puso", "¿cuántos cuernos le habrá puesto él a ella?", "no hay manera de que este muchacho haga algo normal", "el día que repartieron los cerebros no se puso a la fila", "no se lo cree ni él", "María estaba muy enamorada" o "no me cuadra nada, huele muy mal...", son solo algunos de los muchos comentarios que se pueden leer en redes.