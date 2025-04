Antes de labrarse un nombre como Dj, Manu Vulcán estuvo ejerciendo otra profesión relacionada con la noche, de la cual no guarda un buen sabor de boca. "No me gustaba, había muchas broncas", confiesa el novio de Laura Galera. Asimismo, el de Cádiz cuenta sin tapujos cómo logró salir de ese trabajo con el que "no estaba muy contento", según él mismo señala. ¡Dale al play y descúbrelo!