A lo largo de su vida, la creadora de contenido se ha enfrentado a momentos muy delicados respecto a este asunto y, especialmente, ha querido referirse al acoso que ha recibido por ello. “Siempre se metían conmigo por el físico” , relataba. La creadora de contenido, que se ha pronunciado sobre el concurso de Óscar Landa , ha hablado de la difícil relación que ha tenido con su cuerpo y su incapacidad para aceptarlo: “Nunca he tenido amor propio, he querido cambiar” .

Pero toda esta situación se ha acentuado mucho más a raíz de su participación en ‘Gran Hermano’ y su salto a la fama. Su exposición tras haber sido habitante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra ha generado opiniones muy polarizadas sobre ella, pero ha querido hacer hincapié en algunos de los comentarios más ofensivos y dañinos que ha recibido sobre su físico. “De tantos comentarios negativos que tengo al día, me ha aceptado”, comienza explicando y añade: “Habéis conseguido que no me guste”.