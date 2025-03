"No os asustéis, esto tiene que bajar" , exclama Laura Galera. ¿Qué retoque estético se habrá realizado? La exconcursante de 'Gran Hermano' confiesa si le ha dolido someterse a este retoque y su hermana habla de su nuevo aspecto. Ella no es la única que opina de la intervención que se ha realizado la joven, puesto que la influencer llama a su padre para conocer su opinión y muestra a su novio el resultado. ¡No te lo pierdas!

Por otro lado, Laura Galera hace una videollamada con su padre, Carlos, el cual no se ha mostrado de forma pública nunca antes. El padre de la influencer no está a favor de los retoques estéticos, por lo que se muestra muy reacio al comprobar que su hija se ha retocado una parte de su rostro. "Sabes que esas cosas no me gustan", confiesa. A pesar de ello, Carlos considera que su hija está muy guapa con este gran cambio. ¡Dale al play y descubre qué se ha hecho!