Marta Díaz habla de su vida sentimental tras los rumores de relación con Montoya

"Me ha pasado de estar conociendo a una persona que, sinceramente, pues me encantaba: tenía valores, me respetaba... Y me he parado a mí misma, de decir: 'No sigas conociendo a esta persona'. Y yo por supuesto se lo he dicho a esta persona, decirle que no quiero seguir conociéndole porque me da miedo volver a pasar por una ruptura, volver a pasarlo mal y volverme a sentir como me sentí, es que no me apetece", ha confesado Marta, sin revelar el nombre de esa persona a la que no quiso seguir conociendo.