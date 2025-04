El exconcursante de 'Gran Hermano' aclara sus presuntas infidelidades a Nuria MH, tras su ruptura

Así ha sido la reacción de Adrián Creus al enterarse de su ruptura con Nuria MH, en directo en 'En todas las salsas'

El boxeador desvela si es cierto que ha estado con Nerea y otra chica durante estos días

La visita de Adrián Creus a 'En todas las salsas' de la semana pasada ha provocado una auténtica novela turca. El exconcursante de 'Gran Hermano' entra en directo durante el último programa y se defiende de sus infidelidades a Nuria MH. Ha sido la propia creadora de contenido la que ha desatado todas las dudas sobre las deslealtades del boxeador en el videopodcast y no ha dudado en llamarle por teléfono para decirle todo lo que ha descubierto sobre él.

Antes de romper en directo con el exconcursante de 'Gran Hermano', Nuria MH ha desenmascarado al deportista. "Me he enterado de muchas cosas, me he callado toda la semana para contarlo aquí", comienza explicando la influencer. Sin tapujos, la joven de 32 años confiesa que tiene fotografías de Adrián Creus con Nerea, con la que tuvo una breve relación antes de estar con ella. "Tengo todas las fotos de todo, me da igual lo que diga", exclama la modelo.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' asegura que ya no confía ni una pizca en el boxeador, ya no solo le ha llegado información de Nerea. "Se ha visto con otra chica, también se llama Nerea. Me han pasado una foto juntos liándose", señala Nuria MH, muy decepcionada con Adrián Creus. Ante esto, la creadora de contenido se pone sería y llama al deportista para que dé la cara por lo que ha hecho.

La reacción de Adrián Creus a su ruptura con Nuria MH

Adrián Creus no tarda en coger el teléfono y se queda muy sorprendido ante lo que Nuria MH ha contado sobre él. "Estoy flipando, no me esperaba esto", explica el excocursante de 'Gran Hermano', el cual da todas las explicaciones sobre su relación con Nerea. El boxeador cuenta toda la verdad de los encuentros que ha tenido con la madrileña y desmiente la versión de la influencer.

No solo eso, Adrián Creus también se pronuncia sobre la otra chica con la que ha sido vista besándose en una discoteca. El deportista busca dejar las cosas claras, pero al ver que Nuria MH no cree en sus palabras, el exgran hermano carga contra ella y él también da por concluida su relación. ¡Dale al play y no te pierdas ni un segundo de este momentazo!

Capítulo íntegro: Nuria MH explota contra Adrián Creus