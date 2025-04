La colaboradora de televisión ha tenido un nuevo problema de salud. "Cogí como hace ocho o nueve días, o incluso más, ya no me acuerdo un virus estomacal y he estado malísima", ha revelado Belén Rodríguez. Una dolencia que le ha pasado factura y, que en su caso al estar inmunodeprimida tras terminar su tratamiento contra el cáncer se ha agravado más. "He estado tan mala que no he salido de casa. He adelgazado mucho, así que no puedo ir al gimnasio hasta que recupere peso".