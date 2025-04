El creador de contenido ha explicado que, a pesar de haberse sometido a varios tratamientos para armonizar su cara, no ha modificado el aspecto de esta parte de su cuerpo, algo que ha generado una gran curiosidad entre sus fans. “Muchos me decís que por qué me he hecho la cara y no las orejas”, reconoce. Tras todas las críticas recibidas por su increíble cambio físico, Tadeo ha querido ser honesto y desvelar todos por qué se ha retocado ciertos aspectos de su cara, y otro no.