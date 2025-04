"Lo sabían todos menos yo", cuenta en una entrevista que ha concedido a la revista 'Semana' con motivo del lanzamiento de este libro. "Yo creía que no tenía ningún problema . Yo lo achacaba a que la comida no me estaba cayendo mal y por esto vomitaba , pero no, era mi cerebro que me estaba diciendo: ‘Te va a caer mal’ ¿Veis la diferencia?", indica.

"Todo empieza con mi depresión y con la medicación que me pautan para ello. Esa medicación me hace muy mal, me deja muy delgada y la vesícula me la revienta. Yo tomaba una pastilla y media al día de antidepresivos, que era el tratamiento. Lo que pasa es que yo luego tomaba Valium, Orfidal, Lexatin… Había días que a lo mejor yo me tomaba tres Valiums, tres Orfidales y dos Lexatines. Entonces mi vesícula no lo toleré y empecé a vomitar mucho. Los médicos lo achacaban al antidepresivo, que por lo visto suele afectar, así que me quitaron la vesícula. Y resulta que, tras la operación, me convertí en ese 1% que no mejora. Cualquier grasa me caía fatal y vomitaba un montón y me quedé muy delgada", confiesa.