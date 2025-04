"Yo no tengo nada que opinar sobre este señor . No me interesa lo más mínimo, pero no de Revilla, si no de él", esta es la primera respuesta que da la vedette cuando Leticia Requejo le pregunta sobre la polémica del rey Juan Carlos I con Miguel Ángel Revilla. Y es que, a Bárbara Rey está de acuerdo con el expresidente de Cantabria sobre lo injusto que es que haya sido él la primera persona a la que demande: "Con todo lo que se ha escrito de él durante tantísimos años... Si tuviera que demandar, tendría que ser al último . Me parece tan absurdo... ".

Por su parte, ella está muy tranquila: "Yo nunca, nunca lo he injuriado". Volviendo a si es, o no, una actitud desmedida por parte del rey Juan Carlos, su opinión es tajante: "Me parece un despropósito absoluto. Debe ser que hacía mucho tiempo que no se hablaba de él y tenía ganas. Se han escrito cientos de libros y de cantidad de cosas en donde han dicho cosas bastantes graves, e incluso mucho peores, entonces no lo entiendo". En definitiva, a la vedette no le parece una medida justificada: "Hay cosas que me parecen surrealistas y esta es una de ellas. Tendría que demandar a media España".