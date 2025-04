La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada siempre ha sido una ferviente creyente del amor. La empresaria mantuvo una relación con el periodista Pedro J. Ramírez durante más de 30 años y aunque no todo fueron buenos momentos, con él tuvo a sus dos hijos, Tristán y Cósima , y tras varias peticiones de mano, decidió casarse con él en la intimidad.

La pareja se daba el ‘sí, quiero’ por sorpresa en 2016 , el motivo no era principalmente el amor que se profesaban. La diseñadora cuenta con dos títulos nobiliarios: Marquesa de Castelldosríus, con Grandeza de España, y de Baronesa de Santa Pau, y para que sus hijos pudieran heredarlos debían legalizar su situación de pareja para ello.

Discreta, junto a sus hijos y en pleno verano, la pareja legalizaba su situación, no obstante, pocos meses después él decidía poner punto final a su corto matrimonio, pero larga relación. El motivo no era otro, que, Pedro J. se había enamorado de otra mujer con la que contrajo matrimonio poco tiempo después, un momento muy duro para la diseñadora, que supo resurgir de las cenizas cual Ave Fénix.

La pareja se conoció en un avión en los años 80, él era el director de ‘Diario 16’ y ella ya despuntaba como diseñadora y en la vida social del momento. Ella tomó la iniciativa de invitarle a uno de sus desfiles, no obstante, él lo rechazó por motivos laborales, pero le ofreció salir a cenar y fue entonces cuando surgió la chispa entre ellos.

Así comenzaba una de las relaciona más sólidas de la panorámica social, e n 1987 se convirtieron en padre por primera vez de Tristán, y tres años más tarde en 1990 completaba la familia Cósima. La pareja se enfrentó, más unida que nunca, a la filtración de un vídeo del periodista de contenido sexual con otra mujer. Aunque no fue fácil para la diseñadora supo perdonarle la infidelidad.

"Fue difícil enfrentarse a aquel estrépito, pero no me tembló la voz ni me apretaron los zapatos. Salvé la vida civil al protagonista. Ahí comenzó otra parte de mi vida. A veces hay que tomar distancia para darse cuenta. Despertó mi vida de mujer acostumbrada a reinventarse", reveló Ágatha en una entrevista.