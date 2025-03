Al parecer, el mensaje también contenía una grabación de audio donde Carmen Lomana mostraba su decepción con la actitud que había tenido Luis Miguel en un evento público. Un mensaje del que Ágatha Ruiz de la Prada decidió pasar y no contestar, tal y como reveló en una entrevista en el 'Deluxe'.

Recientemente, Ágatha Ruiz de la Prada ha acudido al podcast de Adara Molinero y Elena Rodríguez, 'En las mejores familias', donde el diseñadora de moda acompañada de su hijo Tristán Ramírez ha asegurado que el origen de su enemistad con Carmen Lomana ha sido "por su culpa". " Carmen Lomana sabe perfectamente lo que ha hecho, eso es así. Me llevo mal por su culpa. Antes era mucho más simpática, pero que ahora tu trabajo sea criticar... ", comentó la diseñadora de moda públicamente.

Tras las últimas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada sobre la polémica, la prensa no ha dudado en preguntarle a Carmen Lomana su opinión de la situación y ha asegurado que está disputa a enterrar el hacha de guerra. "Esto ya me parece una vergüenza", comenzó en sus declaraciones para un reportero de Europa Press. "Dos mujeres, dos señoras que han sido amigas no pueden estar tirando dardos. Yo le dije: 'creo que ya está bien, debemos de parar esto'", comentó Carmen Lomana refiriéndose también a su última batalla mediática en '¡De viernes!' con motivo de su separación sentimental con José Manuel Díaz Patón y su polémica con la comunidad gitana.