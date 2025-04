Alejandra Rubio se identifica con Anabel Pantoja: “Yo hay días que tampoco soporto a Carlo”

Al escuchar a Quique Calleja y sus compañeros de ‘Vamos a ver’ debatir sobre la veracidad del buen estado de la pareja de Anabel Pantoja y David , Alejandro Rubio ha pedido la palabra y ha terminado confesando que son situaciones propias de papás primerizos y que ella también tiene muchos días en los que no soporta a Carlo Constanza .

Al escucharla hablar con tanta vehemencia, Joaquín Prat ha exclamado un “Está hablando de Anabel, pero también de su relación” y Alejandra le ha dado la razón porque ella también tiene muchos problemas con Carlo Constanza, pero “tenemos un hijo en común y nos queremos”. Algo que no quita, según ha afirmado que “hay días que no le soporto y él tampoco me soporta a mí”.