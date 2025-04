El periodista Antonio Rossi quiere saber por qué Jota Peleteiro está pagando el colegio de Fran, hijo de Kiko Rivera. "En el acuerdo estaba" , señala el exfutbolista. Sin embargo, esta respuesta no le vale al colaborador: "Pero, ¿por qué decides hacerlo?, ¿por qué no lo paga el padre?" .

"Yo considero que es mi hijo también . Lo he hecho toda la vida, ha ido a los mejores colegios de Londres… y en la vida es bueno ser agradecido" , cuenta Jota Peleteiro. Y es que, cuando el exfutbolista les conoció "ellos estaban pasando unos muy malos momentos, tanto ella como él, económicos", por lo que se ofreció a ayudar: "Les dije no os preocupéis por eso, yo me encargo porque yo puedo" .

"Fran cuesta lo mismo que mis dos hijos en el colegio y son 4.000 euros todos los meses. Y yo hablé con mi exmujer muchas veces para decirle vamos a acortar cosas del acuerdo innecesarias para que no haya problemas con el colegio que es importante y nunca renunció. Llegado el momento, si no se puede, no se puede y lo reconozco y no pasa nada", asegura. No obstante, el presentador Santi Acosta lanza al aire un consejo: "Si no puedes pagar un colegio privado, puedes ir a uno público".