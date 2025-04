Pero ahora Jota Peleteiro se abre a decir que " en lo más estricto de la jurisdicción " sí que le fue infiel a su expareja con otras mujeres. " Cada uno puede ponerlo en el baremo de tiempo que quiera . En papeles no estábamos, pero ya no había ningún tipo de relación, de cariño y ya estaba todo totalmente roto ", dice en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona . "En las relaciones no es 'a' más 'b' en la mayoría de las ocasiones", añade.

Peleteiro ha puesto como ejemplo además las infidelidades que sí reconoce haberle hecho a Miriam, la siguiente pareja que tuvo tras romper con Jessica Bueno. "Con ella me he portado muy mal", dice. Además, asegura que la mujer le escribió un mensaje hace unos días en el que "se demuestra" que es un buen padre, algo que niega rotundamente su ex. "La semana pasada me dijo 'Jota, como padre no hay ninguno como tú'. Una persona que le hice ese daño... para que podáis ver qué tipo de persona soy", señala.