Marina y Gerard se ven de nuevo tras mucho tiempo en un encuentro cargado de química . Aunque confiesan que siempre han mantenido el contacto, no se habían visto desde la gran final de Marina. “Del trono solo tengo contacto contigo y con Santana”, asegura la influencer. Juntos, recuerdan cómo vivió cada uno el trono y desvelan si llegaron realmente a enamorarse el uno del otro. “Me gustaste” , asegura Gerard. Después de cuatro meses viéndose dentro del programa , los sentimientos eran evidentes: “Estuvo entre los tres últimos”.

No es ningún secreto que Marina Ruiz no está pasando por su mejor momento. La influencer ha roto su relación hace poco y se ha llevado de nuevo una decepción amorosa. En su reencuentro con Gerard le cuenta toda la situación y se desahoga con él. Conociéndola bien, intenta darle algunos consejos sobre su complicada situación sentimental que puedan servirle para sus relaciones futuras. “La próxima vez que te enamores piénsatelo dos veces” , le dice el tentador.

Aunque no ha escondido el dolor que siente, Marina reconoce que está enfocada en ella y en su trabajo. La extronista intenta sanar su dolor centrándose en su carrera profesional y en estar bien con ella misma. Aunque asegura que quiere estar sola, la complicidad con Gerard es evidente. Él no desaprovecha oportunidad de volver lanzarle algunos piropos: "Sigues igual de guapa, mañana tenemos una cita tu y yo”. La cordobesa no puede evitar sonreír ante todos los comentarios de su extronista y disfrutan de un momento lleno de confidencias.