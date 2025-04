Mónica Pont se sentó en 'Fiesta' para defenderse de las acusaciones de su hermana

Ahora, Eva Pont se ha sentado en plató para desmentir a Mónica Pont

Mónica Pont revela las medidas que tomará contra su hermana tras sus declaraciones: ''No me ha dejado otra''

El pasado finde semana, la actriz Mónica Pont se sentó en el plató de 'Fiesta' junto a Emma García para defenderse de las acusaciones que su hermana ha ido vertiendo sobre ella durante meses. Eva Pont, hermana de Mónica, ha asegurado en múltiples ocasiones que la actriz ha ''abandonado a su madre'' y que les ha negado la ayuda, algo que Mónica negó por completo durante su entrevista.

Además, Mónica aseguró que el tema estaba en manos de sus abogados y reveló que iba a demandar a su hermana por cargar contra ella. Una semana después de lo ocurrido parece que el conflicto familiar continúa candente, y ahora es Eva Pont la que se sienta en el plató del programa para defenderse.

Eva ha explicado cómo se encuentra al respecto: ''Estoy bastante cansada y preocupada porque mi madre no está bien, la han ingresado de urgencias y no es muy agradable tener que estar aquí'', explica y comenta por qué las dos hermanas han llegado a este punto: ''Me he sentido impotente, no sabía cómo comunicarme con ella porque nos bloqueó a mi madre y a mí porque se enfadó''.

La hermana de Mónica cuenta que todo empezó porque su hermana quería meter a su madre en una residencia pero ellas se negaron: ''Quería acondicionar un espacio en mi casa donde ella pudiera venir y buscar ayudas porque ella no puede vivir sola''.

Por otro lado cuenta que no le pidió dinero a Mónica como ella aseguró: ''Yo estaba preparando para hacer una denuncia con todas las pruebas porque lo que dice no puede demostrarlo porque no es cierto. Yo no quiero perjudicarla, pero tampoco quiero que ella me perjudique a mí''.

''Nunca la amenacé con que si no pagaba una residencia iría a la tele, no es cierto'', y revela que no le pudo haber pedido dinero para comprar una casa: ''Es de mi hijo, la escritura está a nombre de mi hijo, se ha comprado con la herencia del padre de mi hijo''.

Y revela que lo que Mónica cuenta sobre que ella la amenazó en el hospital, es mentira: ''Me dijo 'ahora es mi momento, lárgate. Eres una egoísta porque no has pensado en tu madre al coger una casa con escaleras'', e indica que es Mónica la que se enfada y bloquea a su madre en el teléfono, no al contrario como indicaba la actriz.

''Al bloquearnos las llamadas y los mensajes, había incomunicación, no podíamos hablar y me dejaba todo el peso a mí. Ella dice que necesita el tiempo para trabajar, yo también. No puede desentenderse y dejarme todo el peso a mí (...) Está evadiendo su responsabilidad como hija'', explica Eva Pont.

Por último, se dirige a su hermana Mónica y le manda un mensaje: ''Es grave la situación ahora que estamos viviendo porque mamá cada vez está más débil y vulnerable y es muy triste que pongas excusas para lavar tu imagen y que no vayas a ver a tu madre. Si tenemos que ir a los juzgados iremos, pero ahora es importante que vayas a ver a tu madre porque ella también te necesita. Tienes que responsabilizarte, no tiene una hija, tiene dos y ya basta de excusas''.

La versión de Mónica Pont

Mónica Pont se defendió en el programa de las acusaciones de su hermana, pero su versión sobre lo ocurrido era totalmente distinta a la de Eva. Mientras que Mónica afirma que su hermana no le deja hablar con su madre, Eva afirma que Mónica las bloqueó a las dos.