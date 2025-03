Mónica Pont revela las medidas que tomará contra su hermana tras sus declaraciones: ''No me ha dejado otra''

La hermana de Mónica Pont la acusó de ''abandonar'' a su madre

La actriz se sienta junto a Emma García en 'Fiesta' para defenderse de las duras declaraciones

Mónica Pont se ha sentado en el plató de 'Fiesta' junto a Emma García tras asentarse en España después de pasar seis años viviendo en México. Pero el regreso de la actriz a nuestro país ha provocado que su hermana Eva haya desatado una guerra familiar al lanzar unas duras acusaciones contra ella.

La hermana de Mónica aseguraba hace unos meses que la actriz había ''abandonado a su madre'', quien se encuentra en un estado de salud complicado, y afirmaba que cuando le pidió ayuda a Mónica ella se desentendió: ''Dijo que tenía que reorganizar su vida y no iba a ayudarnos''.

Tras escuchar atentamente las acusaciones de su hermana en 'Fiesta', Mónica se ha pronunciado al respecto: ''Siempre he tenido, tengo y tendré buena relación con mi madre. Este tema lo tienen actualmente mis abogados y vamos a presentar una demanda a mi hermana, desgraciadamente, no me ha dejado otra salida''.

''Me escribió cuando estaba en México, me pidió dinero para comprarse una casa. Toda la vida mi conciencia ha estado muy tranquila y las he ayudado en todo lo que he podido, incluso en épocas en las que no estaba trabajando'', explica la actriz.

Y explica que se negó a dejarle el dinero para comprarse una casa porque estaba planteándose volver a Madrid, pero se defiende indicando que no se negó a pagar la residencia de su madre y que le ofreció pagarlo a medias: ''Me dijo que pagase yo la totalidad, me amenazó con ir a la tele''.