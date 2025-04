Gabriella se encuentra en el ojo del huracán después de que hace tan solo unos días la acusasen de haberle sido infiel a Manuel González con el cantante JC Reyes, algo que ella negó. Pero el tema no se queda ahí, ahora Amor Romeira llega a 'Fiesta' con otra supuesta infidelidad cometida por la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' mientras su chico se encuentra en 'Supervivientes'.

Gabriella ha escrito a Gloria , hermana de Manuel, para defenderse de las acusaciones: ''Dile a esa gente que deje de mentir porque van a hablar del canario'', algo que no le ha sentado nada bien a la hermana de Manuel porque se da cuenta de que su cuñada le avisa de quién es el chico justo antes de que la información salga a la luz.

Tras salir a la luz la información, Gabriella no ha dudado ni un segundo en llamar, muy enfadada: ''Esto me parece un cachondeo increíble. Lo de Álex, yo hablaba con Manuel como colega, Manuel es totalmente consciente, coincidí con él en Madrid, él sabía que me estaba liando con Álex y lo vio''.