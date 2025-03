"¿Piensas en tu novia?" , le preguntaba el presentador y el superviviente abría su corazón como nunca sobre Gabriella, aunque no es la primera vez que se acuerda de ella en Honduras : "También, mira, te voy a decir una cosa, nunca he echado de menos tanto a alguien que conozca de tan poco tiempo como la estoy echando a ella".

"A mí me ha ganado como persona porque me divierto mucho con ella, ha despertado algo en mí que yo creo que no se había despertado nunca", aseguraba él, explicando que "muchas veces piensa en lo que estará haciendo", incluso se planteaba si podría estar defendiéndole en el plató de 'Supervivientes'.