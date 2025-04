El drama de Sergio Carvajal, de 'Supervivientes': su novia está ingresada con meningitis

"Llevo ingresada por una meningitis vírica del Herpes I . Nadie me ha contagiado. Ha sido mi propio sistema autoinmune el que ha querido que el herpes fuera por la sangre, en vez de salir hacia fuera, hasta llegar a las meninges que recubren el cerebro y la médula ", ha explicado la novia de Sergio Carvajal desde el hospital.

"Mañana pasa mi doctor a revisar cómo estoy después de cuatro días con cortisona ya que los dolores han sido muy fuertes. Poco a poco 'creo' que voy mejorando", ha tratado de decir esperanzada Natalia García, aunque su pronóstico sigue siendo grave. Con el susto todavía en el cuerpo, la joven ha sacado fuerzas para agradecer todo el cariño que está recibiendo durante su largo ingreso hospitalario. "Hoy es el primer día que me he visto con fuerza para escribir lo que me ha pasado".