Sergio Carvajal ha dejado completamente sorprendido a sus seguidores tras someterse a un cambio de look radical de lo más inesperado. El modelo y exconcursante de ' Supervivientes ' ha dicho adiós a su característico cabello para dar paso a una nueva imagen de lo más atrevida.

Desde su paso por Honduras, el modelo siempre nos ha tenido acostumbrados a su cabellera morena, siempre peinada hacia arriba y con cierto aire rebelde. Sin embargo, el influencer se ha tomado muy en serio eso de "renovarse o morir" y ha decidido terminar el último trimestre del año con un look de lo más rompedor .

Sin pensárselo dos veces, el modelo se ha tirado a la piscina y se ha teñido el pelo de color rubio platino . Una imagen de lo más innovadora que no ha tardado en lucir en una sesión de fotos profesional que ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram.

Una publicación que, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en todo un hervidero de piropos por parte de sus seguidores más acérrimos que, a pesar de lo impactante del cambio, le han dado su aprobado al que fuera concursante de 'Supervivientes' , que ha pedido opinión a sus fans.

"Esto es muy heavy", "brutal", "qué guapo estás", "me gusta cómo te queda" o "me encanta el nuevo color de pelo", son algunos de los mensajes que se puede leer junto a la última fotografía de Sergio Carvajal, donde ha presumido por primera vez de su impactante cambio de look radical.