La que fuera concursante de 'GH DÚO' - donde conoció a Finito, su última pareja - lo ha contado a raíz de la pregunta de un seguidor, que quería saber si Hugo Sierra sigue viendo a su hija . Ella ha respondido así: "Sí, claro. Me la trajo hoy de Mallorca, que yo estuve trabajando en Alemania toda la semana y volví hoy a Madrid". Unas declaraciones con las que la hermana de Mauro Icardi ha sacado a la luz la buena comunicación que sigue teniendo con el ganador de 'GH Revolution'.

Aunque no ha dado detalles de en qué punto se encuentra la custodia de Giorgia, parece que Ivana Icardi y Hugo Sierra siguen entendiéndose a la perfección para la crianza de la pequeña. "Hasta ahora, teníamos la custodia compartida, pero en breve la cambiaremos porque el padre de mi hija se ha vuelto a Mallorca. ¿Motivo? Lo difícil que lo pone la otra persona, que ni come ni deja comer y no encuentra la paz en su vida", decía hace algunas semanas, refiriéndose a Adara Molinero, a quien señalaba como la "culpable" de este significativo cambio.