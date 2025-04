" Este primer proyecto ha sido lo más maravilloso que podía imaginar . He llegado a una familia de bambú muy construida con un equipazo y un elencanzo con el que he podido aprender y trabajar con ellos. Ha sido una delicia ", comentó Elena Maroto sobre su papel en 'La Favorita 1922' durante una reciente entrevista en la revista '¡Hola!'.

" Me he preparado el papel de Rosa inspirándome en las mujeres de la época , pensando en cómo sería mi bisabuela en ese momento teniendo en cuenta las restricciones que había en las mujeres de la mano de los hombres, porque mi papel es bastante conservador, pero luego va creciendo y haciéndose una flor como es ella, Rosa", añadió la actriz en su entrevista sobre su personaje en la serie de época. Elena Maroto tenía claro desde su infancia que quería ser actriz y en cuanto terminó sus estudios obligatorios comenzó a formarse en arte dramático e interpretación.

"Ojalá el papel de Rosa me permita hacer muchos papeles y experimentar muchos personajes. Me veo haciendo de todo. Es verdad que me gusta el drama, pero 'la Favorita 1922' también tiene mucha comedia y he encontrado ahí un punto muy interesante", comentó la actriz sobre su futuro como actriz en su entrevista citada anteriormente.