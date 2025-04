Sale a la luz el verdadero motivo por el que Carmen Lomana aceptó ir a 'Supervivientes'

La colaboradora ha acudido como invitada al podcast de Vicky Martín Berrocal y ha hablado de su paso por 'Supervivientes'

La archienemiga de Ágatha Ruiz de la Prada ha destapado por qué decidió concursar en el reality de Telecinco

Carmen Lomana, de nuevo enamorada: ponemos nombre y cara al novio de la socialité

Vimos a Carmen Lomana por primera vez en Telecinco en los Informativos, cuando protagonizó un reportaje como coleccionista de piezas de alta costura. Ese reportaje se emitió en 2007, en la edición que presentaba Pedro Piqueras, y ocho años después la socialité ya era toda una celebridad que se ganó una plaza en 'Supervivientes 2015', edición en la que participaron, entre otros, Nacho Vidal, Isa Pantoja, Fortu Sánchez, Lucía Parreño, Suhaila Jad, Elisa de Panicis, Noel Bayarri o Rafi Camino y que terminó ganando Christofer Mateo.

La colaboradora estuvo 42 días en los Cayos Cochinos hasta que la audiencia decidió que fuera la quinta expulsada. Nunca fue líder y previamente se había salvado de dos nominaciones. Pese a no haber llegado a la recta final, es una de las concursantes más recordadas de esa edición y ella misma recuerda con mucho cariño sus días en Honduras.

Ahora, en una visita al podcast 'A solas con...' de Vicky Martín Berrocal, ha vuelto a rememorar su experiencia en el reality de Telecinco y ha confesado que fue ella la que pidió ser concursante porque tenía muchas ganas de vivir esa aventura: "Yo siempre que veía 'Supervivientes' decía: '¡Si es mi programa! ¡Si yo adoraría estar en una isla, aunque no comiese, pero teniendo el sol y ese mar'. Lo había idealizado. Mi representante me dijo: '¿Pero qué tonterías dices?'; pero yo le dije: 'Por favor, quiero ir. Me da igual que no me paguen, pero que me lleven'".

La empresaria ha recordado que su insistencia hizo que su representante la llevase a una reunión con los productores del reality, a los que les dijo que quería ir para comprobar si era feliz rodeada de naturaleza y les aseguró que tenía una mentalidad muy fuerte como para aguantar en los Cayos Cochinos sin ninguno de los lujos con los que contaba en España: "A los dos días me dice mi repre que habían dicho que sí, que estaban encantados y que me iban a pagar tanto a la semana. Y dije: '¡Si eso es mucho! Si a mí me da igual, yo voy por mucho menos".