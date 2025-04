Carmen Borrego defiende la terapia pública con su hijo: "Estoy encantada de haberlo hecho"

Alejandra Rubio, de la terapia pública de Carmen Borrego y su hijo: "Me parece una sobreexposición innecesaria. Si necesitas ir a terapia, lo haces fuera"

Después de que Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera se sometiesen la semana pasada en '¡De viernes!' a la primera para de juna mediación familiar pública para tratar de solucionar sus problemas, muchas fueran las críticas que recibieron ambos.

Alejandra Rubio, prima de José María y sobrina de Carmen Borrego, fue una de las primeras en cuestionar la forma que madre e hijo han tenido de solucionar sus diferencias en público: "Me parece una sobreexposición innecesaria. Si necesitas ir a terapia, lo haces fuera", decía en 'Vamos a ver'.

Ahora le ha llegado el turno a Carmen Borrego, que ha defendido esta terapia pública y no se ha mostrado arrepentida de haberlo hecho así: "Estoy encantada de haberlo hecho. La relación con mi hija ha cambiado mucho desde que hicimos esto y no me arrepiento ni tengo que haber pedido perdón por haberlo hecho públicamente. El resultado ha sido maravillosos y me gustaría que esta noche lo viese mucha gente", ha dicho la colaboradora.

"Esto es un trabajo y no me avergüenzo", ha respondido Carmen Borrego a Alexia Rivas cuando le ha preguntado si la terapia privada no les fue bien porque no les pagaban.

José María se sentía, continuamente, entre la espada y la pared por lo que ocurría entre Carmen y Paola y confiesa haber sentido miedo ante la posibilidad de "perder a mi hijo". Ella, arrepentida, reconoce que daría un paso atrás y actuaría de manera distinta, pues tendría que haberlo parado (se refiere al hecho de conceder una entrevista a la revista 'Lecturas' hablando del tema): "Lo he pagado muy caro. A mí eso me ha destrozado la vida. No fue consciente de las consecuencias que podía tener".

Carmen le confiesa a su hijo que el dinero que ganó con esa exclusiva es para su nieto. Pero la tensión surge cuando ambos recuerdan la entrevista de él a la revista 'Semana' en la que culpa a su madre de su separación. El hecho de que a Carmen le hablaran del divorcio de su hijo mientras ella participaba en 'Supervivientes' supone en pequeño desencuentro en medio de la terapia. Él le llega a reconocer que Paola y él llevaban un tiempo mal y que Carmen no sabía nada porque, en aquel momento, "no estabas en mi vida".