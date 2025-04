En el vídeo publicado en redes sociales anunciando su cumpleaños, Jesús Calleja dice: "Amigos, hoy 11 de abril cumplo 60 años, ¿y qué? si eso solo es un número. Mirad como estoy, que tengo una energía desbordante y tengo una salud estupenda. Entreno como una máquina porque me fascina entrenar y siempre me levanto por la mañana riendo y me acuesto por la noche riendo. Y si la vida nos da 'zascas', los superamos. Siempre hay que tener muchos planes porque si no tienes planes el tiempo pasa muy deprisa".