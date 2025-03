Jesús Calleja completó el pasado 25 de febrero en Texas el mayor de sus sueños: un viaje espacial. El aventurero de 59 años emprendió la misión NS-30 a bordo de la nave New Shepard de la compañía Blue Origin , convirtiéndose en el tercer español en visitar el espacio. Un trepidante proyecto que se retransmitió en directo en ‘Informativos Telecinco’. Tras su aterrizaje y su regreso a España, Calleja ha hablado sobre su grata experiencia con el presentador Carlos Franganillo, recordando las imágenes que pudo mostrar a los telespectadores desde el interior de la cápsula que lo puso en órbita.

Muchos ciudadanos se preguntan qué fue lo que el aventurero sintió en aquel impresionante momento. Calleja da respuesta: "Me quedo con la fascinación hipnótica del planeta , que tiene una esfericidad apabullante azul con una capa fina de atmósfera, todo esto dentro de un espacio negro que asusta. Es casi un milagro que tengamos vida aquí. Ahora valoro mucho más el planeta, esto me ha marcado para siempre ".

Ante las imágenes del aventurero flotando en el espacio por la ingravidez junto con el resto de tripulantes, el propio protagonista destaca que quedó fascinado: "La ingravidez se quedó en segundo plano cuando admiré la inmensidad de la Tierra, de hecho no sabía ni en qué posición estaba. Me di la vuelta completamente, estaba hablando al revés. Pero me quedo con el impacto visual de ver este planeta".