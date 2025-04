"No me lo puedo creer. Lucy era una chica llena de vida. Hace un par de meses estaba con ella y con Jelena. Aún no asimilo que se acaba de ir", ha comenzado diciendo la madrastra de Diego, Laura y Anita Matamoros en un story en el que ha compartido un vídeo en el que aparece bailando, feliz y despreocupada junto a Lucy y Jelena Markovic, la hermana de Lucy y una de las mejores amigas de Marta .

"No me puedo creer que se haya ido porque tenía un alma increíble, bonita y era una de las hermanas pequeñas de mi buena amiga Jelena", ha continuado diciendo la influencer, que reconocía ante sus seguidores que no sabía cómo era capaz de seguir escribiendo esas líneas porque se encontraba completamente en shock y devastada por la noticia de la muerte de su amiga: "Estoy profundamente triste y no tengo palabras, no me puedo ni imaginar cómo estarán sus seres queridos: Jelena, Javi su familia, su mejor amiga...".