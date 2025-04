Huelga decir que el duque de Sussex no es ajeno a las realidades del campo de batalla. Durante una década, sirvió en el ejército británico, incluyendo dos despliegues en Afganistán. Vivencias que le llevó a fundar los Juegos Invictus.

La visita a Ucrania no había sido anunciada. No ha habido rueda de prensa ni despliegue mediático. Su paso por Ucrania ha sido breve, pero cargado de significado. Su presencia no fue comunicada hasta después de que estuviera fuera del país.