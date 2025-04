"Yo lo he hecho, lo hago y lo haré. Es maravilloso", confiesa Belén Ro en el plató de 'Fiesta' y añade que fue una idea que le dio Esperanza Gracia . "Ella lo hace en manzanas . Le quita el corazón a la manzana, le mete el papelito con el nombre y creo que luego lo envuelve en papel de aluminio. Pero yo soy más práctica. Yo, directamente, meto el papelito con el nombre en el congelador. Y monto unos caos...", admite la colaboradora. Dice que, durante años lo ha estado negando, pero que ya no le importa reconocerlo.

Este ritual es bastante conocido en la magia blanca , pero Belén Rodríguez quiere hacer una clara advertencia al respecto: "No todos tienen el don para hacerlo, que no se pongan a congelar a gente quitando el corazón de las manzanas. Que no lo hagan porque se puede volver en tu contra", son las palabras de Belén al respecto.

El programa contacta en directo con Esperanza Gracia, que nos da más detalles de este ritual de magia blanca: "Funciona, siempre y cuando utilices los elementos. Meter el papel simplemente no sirve para nada. Si lo quieres hacer bien, yo lo pongo en una manzana porque dulcifica lo que voy a hacer y tengo clara la intención para que sea un ritual blanco. Lo que quiero es que, la persona que esté acosando, que siga su camino, pero que no me haga daño, que no perturbe. Es para apartar las malas vibraciones de una persona que te está acosando. No te deseo ningún mal, pero apártate de mi camino". Más detalles de este ritual, en el vídeo (en boca de Esperanza Gracia y, en la práctica, con Belén Ro, que hace una demostración en el plató del programa).