El actor Giancarlo Espósito ha narrado uno de los episodios más duros de su vida

"La luz al final del túnel fue ‘Breaking Bad", ha declarado en una reciente entrevista

'Breaking Bad’, con sus cinco temporadas y 62 episodios, se convirtió por derecho propio en una de las mejores series de la historia de la televisión. Sobre todo porque ayudó a redefinir el formato televisivo en la llamada “época dorada de las series”, creando personajes complejos moralmente y llevando la calidad narrativa al siguiente nivel. Creada por Vince Gilligan, ‘Breaking Bad’ siguió la transformación de Walter White, un profesor de química convertido en narcotraficante, y su visión acerca del lado oscuro de las personas consiguió calar en la audiencia y, sobre todo, en la crítica.

No en vano, su éxito y legado también se refleja en los numerosos premios que consiguió: ganó 16 premios Emmy, incluidos varios para Bryan Cranston (Walter White) como Mejor Actor, y Aaron Paul (Jesse Pinkman) como Mejor Actor de Reparto. También recibió dos Globos de Oro y múltiples premios del Sindicato de Actores y la crítica especializada. Momentos como el episodio ‘Ozymandias’, considerado uno de los mejores en la historia de la televisión, o frases icónicas como “I am the danger” o “Say my name — Heisenberg. You’re goddamn right” han quedado grabadas en la cultura popular. Es decir, ‘Breaking Bad’ cambió las reglas y también las carreras de sus protagonistas. No solo las de Bryan Cranston o Aaron Paul, sino también la de Giancarlo Esposito, que daba vida Gus Fring, dueño del negocio de pollo frito Los Pollos Hermanos, pero también uno de los grandes capos de la droga en el suroeste de los Estados Unidos.

Giancarlo Esposito ya llevaba décadas con su carrera interpretativa. De hecho, debutó en el teatro a los 8 años, en 1966. Pero es verdad que sus papeles siempre quedaban relegados a personajes secundarios. Nacido el 26 de abril de 1958 en Copenhague, Dinamarca, Esposito es hijo de un carpintero italiano y una cantante de ópera afroamericana. Aunque desde pequeño fue a vivir a Nueva York, y durante los años 80 y 90, participó en varias series como ‘Corrupción en Miami’ o ‘Ley y Orden’. Y, sobre todo, en una serie de películas del célebre director Spike Lee como ‘Malcolm X’ o ‘Haz lo que debas’. Pero su gran salto al estrellato fue gracias a ‘Breaking Bad’, y eso que estuvo a punto de no hacerla…

Porque, como confesó recientemente en el podcast 'Jim & Sam' de SiriusXM, consideró seriamente quitarse su propia vida para cobrar el seguro. Hablamos de 2008. El actor sobrevivía a base de esos papeles secundarios, pero a duras penas conseguía mantener a sus cuatro hijos, así que tuvo una revelación. “Lo primero que me hizo pensar que había una salida fue que el padre de mi mujer, que en paz descanse, Pops McManigal, trabajaba en seguros”, empieza relatando el actor. “Así que le pregunté a mi exmujer, empecé a husmear, ‘¿Por cuánto estoy asegurado?’. Y entonces ella me lo dijo. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue decirle, ‘Oye, ¿teniendo seguro de vida, si alguien se suicida, le dan el dinero del seguro?’. Y mi mujer me dijo: ‘Bueno, eso es un poco complicado’”.

Generalmente, las compañías aseguradoras no contemplan el suicidio, y menos aún si es dentro de los tres primeros años de contratar el seguro. Pero Giancarlo Esposito veía clara la salida para su dificultad financiera. "Mi solución en mi cerebro era: 'Eh, ¿cobras el seguro de vida si alguien se suicida? ¿Tendrán pan en la mesa?'. Mi mujer no tenía ni idea de por qué estaba preguntando estas cosas. Empecé a hacer planes. Si tenía a alguien que me matara, muerte por desgracia, mis hijos cobrarían el seguro. Tengo cuatro hijos. Quería que tuvieran una vida. Fue una época dura. Literalmente pensé en la auto-aniquilación si ellos podían sobrevivir. Así de bajo caí”.

Pero, por suerte, al final acabó descartando la idea, precisamente por el dolor que podría causarle a su familia. Además, en ese 2008 tuvo la oportunidad de dirigir su propia película, ‘Gospel Hill’, junto a Angela Bassett y Danny Glover, además de fichar por la serie ‘Breaking Bad’. “Empecé a pensar, eso no es viable porque el dolor que les causaría sería de por vida, y un trauma de por vida que no haría más que extender el trauma generacional del que estoy tratando de alejarme. La luz al final del túnel fue ‘Breaking Bad’. Tuve algunas cosillas antes para empezar a recuperarme, pero ‘Breaking Bad’ fue la luz”.

Y, desde entonces, no ha parado de trabajar. Se ha convertido en uno de esos llamados “actores con carácter”, y aunque sigue actuando en cine (‘Okja’, ‘El corredor del laberinto’) donde está viviendo esa nueva vida es en la televisión. Desde ‘The Mandalorian’, interpretando al villano Moff Gideon, hasta el papel de Stan Edgar, director de Vought International, en la serie ‘The Boys’. Siempre buscando papeles diferentes, intensos y moralmente cuestionables. Así lo explicaba en una entrevista para The Guardian. "La oportunidad de interpretar tantos tipos diferentes de personajes con defectos —malvados, crueles, mentirosos, tramposos, asesinos— me ha permitido conectar con una energía, mirar quién soy cuando estoy en la piel de ese personaje. ¿Cuánta rabia tengo? ¿Cuán cruel puedo ser? ¿Cuán feliz puedo ser? ¿Cuán divertido puedo ser? Me permite explorar todos los espacios oscuros y luminosos dentro de mí. Y eso me ha ayudado durante toda mi vida.”

¿Sus últimos proyectos? Acaba de protagonizar ‘La Residencia’ en Netflix, la última serie de Shondaland (la productora de Shonda Rhimes), y la nueva película de Marvel ‘Capitán America: Brave New World’. Ahora nos queda esperar a ver qué personajes complejos nos traerá de nuevo la carrera de Giancarlo Esposito, uno de los secundarios más respetados de la actualidad.

