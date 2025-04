Oriana Marzoli, aterrada tras ser víctima de un gran robo en su garaje: ''No tengo palabras para describirlo''

Oriana Marzoli ha sido víctima de un robo en su urbanización

'Socialité' ha hablado en exclusiva con la influencer, que relata lo aterrada que está tras el suceso

Oriana Marzoli ha vivido una auténtica pesadilla y está muy afectada tras lo ocurrido. La influencer ha sufrido un robo en el garaje de la casa que comparte junto a su pareja en las afueras de Madrid, pero no han sido los únicos, más vecinos se han visto afectados por el suceso.

La exnovia de Tony Espina mostró a través de sus redes sociales a todos sus seguidores las imágenes de su coche, que quedó completamente destrozado tras el gran robo. Tras lo ocurrido, 'Socialité' ha hablado, en exclusiva, con Oriana, que nos relata lo aterrada que está.

''Me dio hasta asco que alguien se hubiese sentado en el asiento a robar'', comienza explicando y cuenta cómo se enteró: ''De repente me llama el vecino, bajamos y no solo faltaban las cuatro ruedas, habían roto la ventana pequeña trasera para abrir el coche, robaron el volante...Robaron nueve coches en la misma urbanización. Son profesionales, no lo hace cualquiera''

La influencer nos explica que tiene pensado cambiarse de casa: ''El mando ni si quiera han querido cambiarlo, nada, tienen puerta libre, es que es tan patético todo...por eso me voy a ir de aquí. Yo me mudo de esta urbanización, venderé la casa y me mudaré. Yo aquí no me quedo, ya me han robado''.

Pero revela que no tenía nada de valor, aunque lamenta la pérdida material: ''Me quedé sin coche durante un mes o más porque no hay stock'', y se refiere a los ladrones como ''gentuza, asquerosidad, lacra'': ''No tengo palabras para describir esto porque personas no son, son de otro planeta, no sé cómo la gente se queda tan ancha robando a personas que no se lo merecen en absoluto''.