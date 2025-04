Isa Pantoja se ha dirigido a sus seguidores de Instagram para pedirles ayuda por un problema que tiene en su casa , en la que reside desde hace un año junto a su marido, Asraf Beno, y el hijo que tuvo en su relación con Alberto Isla, Albertito Isla Pantoja, de diez años; y en el que en junio acogerán al nuevo bebé, que será niño y que todavía no tiene nombre o, al menos, los felices papás no lo han comunicado todavía.

No obstante, su hogar tiene un problema por el que la prima de Anabel Pantoja ha querido pedir consejo a sus 'followers' y es que no sabe cómo deshacerse de unos "bichitos" que llevan una semana pululando por su casa. "Necesitamos consejos para deshacernos lo antes posible de los típicos mosquitos que van a la fruta y que son super pequeñitos, que no sé sin moscas o mosquitos, pero esos".

"Estaba Asraf dormido y yo estaba, como no llego al techo, con una toalla dándoles porque dije: 'Hasta que no acabe con ellos, no paro'. Así que hasta que acabe con ellos para poder deshacernos de ellos", contaba la hija de Isabel Pantoja, que ha puntualizado que ya han usado citronela pero que no ha sido un remedio eficaz para solucionar el problema.