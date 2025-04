Ahora, su visita ha generado gran expectación en el país, y la prensa extranjera no ha tardado en pronunciarse al respecto.

"Aunque su arribo al país el próximo 18 de abril tiene objetivos de formación militar y no de carácter diplomático, para algunos expertos, este acercamiento podría suponer el inicio de una serie de relaciones con la nueva generación de 'royals' que en unos años tomarán el mando en diversos puntos del mundo", continúan, destacando el papel clave de la princesa.

Sin embargo, la revista asevera que "no todo está prohibido". "La normativa no impide la realización de eventos sociales ni espectáculos públicos, como conciertos o partidos de fútbol, y tampoco se han restringido los viajes ni se ha dispuesto el cierre de puertos". Por ello, la llegada del buque Elcano al Callao no se verá "obstaculizada", y se espera que la visita transcurra con normalidad, bajo "estrictas medidas de seguridad".