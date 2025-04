Para conocer más a fondo todo lo sucedido entre ambas, Belén Rodríguez se ha sentado junto a Emma García en el plató de 'Fiesta' y explica que, pese a que se ha reconciliado con Carmen Borrego, no lo ha hecho con Terelu: ''Yo de Terelu no sé nada, pero sin rencores, sin dolor, yo no me había vuelto a acordar de Terelu''.