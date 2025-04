Sheila Casas: así ha sido su transformación física a lo largo de los años

A la hermana de Mario Casas , no solo le cambio la vida su paso por el programa, desde entonces hasta ahora, han pasado casi 15 años y la joven de 37 años ha cambiado notablemente su aspecto físico, su estilo y también su modo de ver la vida y de cuidarse tanto por dentro como por fuera.

La abogada ha sabido escuchar a su cuerpo, cuidar su alimentación, su rutina deportiva y sentirse mejor físicamente. No solo eso también ha cambiado su estilo convirtiéndose en una mujer segura de sí misma y sacando el máximo partido de esos rizos que la caracterizan y que a veces también ha conseguido alisar.

Han pasado casi 15 años desde que Sheila Casas, colaboradora de ‘TardeAR’ , empezara su carrera televisiva como concursante en el programa ‘Allá Tú’ . Aunque empezó a hacerse conocida cuando su hermano Mario Casas despuntó como actor, no fue hasta su participación en el programa en 2011 cuando pudimos conocerla un poco mejor.

La colaboradora de ‘TardeAR’, no solo ha sabido sacar el máximo partido a su melena, también ha cambiado su estilismo con el paso de los años . De su estilo “boho” con el que la conocimos, ahora ha sabido seguir las tendencias de la moda y apostar por looks sexys y favorecedores.

A sus 37 años, Sheila Casas, también ha sabido escuchar a su cuerpo y ha cambiado varios hábitos en busca de encontrarse mejore físicamente. El autocuidado se ha convertido en todo un “must” para la empresaria. "Yo comía cualquier cosa y me hinchaba tanto que me dolía hasta la piel del estómago, porque la tripa me llegaba hasta aquí, parecía que estaba embarazada de siete meses", ha explicado en el podcast de 'Mujer Vital'.