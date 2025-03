Sheila Casas habla de sus duros inicios con Álvaro Muñoz Escassi

La influencer de 37 años ha recordado su difícil comienzo con el actual concursante de 'Supervivientes'

Sheila Casas ha reconocido que fueron momentos muy duros y que tuvo que pedir ayuda

Aunque Sheila Casas siempre ha mantenido que entre ella y Álvaro Muñoz Escassi ha sido todo inesperado y un regalo del destino, la colaboradora de 'Tardear' ha hablado ahora como nunca de su relación con el actual concursante de 'Supervivientes' y de cómo fueron sus duros inicios.

La hermana de Mario Casas e influencer ha ejercido como ponente en una charla de la Fundación La Caixa sobre la importancia de las redes sociales hoy en día y es ahí donde se ha abierto para contar cómo comenzó su relación con el jinete y lo mal que lo pasó ella en los primeros momentos. La suya es una historia que califica de bonita, pero que no ha sido un camino de rosas.

Según ha recordado ahora la que fuera concursante de 'Bailando con las estrellas', las críticas en eso primeros momentos fueron muy duras, aunque ambos trataron de afrontarlo de la mejor manera posible. "Empecé una relación sentimental donde todo eran comentarios negativos. No sabía lidiar con eso, me ponía a leer todos, cada cual era peor. Nunca había recibido tantas críticas y todo por estar con una persona, que no es que hubiese hecho algo malo. Simplemente era por haber tenido una elección que a la gente no le gustaba", ha admitido la novia del concursante de 'Supervivientes'.

A eso hay que añadir que la influencer de 37 años estaba pasando por un mal momento anímico. Se le juntó todo, tal como ahora ha reconocido. "No me veía bien físicamente, no me gustaba mi pelo, me llegaba a decir que si había engordado...". Y ante eso, Sheila Casas tomó una importante decisión que ahora ha contado abiertamente: dejar de leer comentarios.

"Yo pedí ayuda, dije 'no sé cómo lidiar con esto, me está afectando muchísimo'", ha confesado acerca de cómo fueron esos duros inicios junto a Álvaro Muñoz Escassi. La hermana de Óscar y Mario Casas sabe que su vida le cambió "de la noche a la mañana" cuando conoció al jinete y salió a la luz su romance. Sabe que desde entonces está en el foco mediático, aunque a ella no le gusta que se hable tan abiertamente sobre su vida sentimental.