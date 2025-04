Tadeo Corrales se ha sincerado de nuevo a través de mtmad, esta vez sobre su relación con su pareja. Después de su monumental bronca , el exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' ha reaparecido en 'Mi momento' y ha contado sus problemas de convivencia con Sthefany Pérez . El de Utrera no ha dudado en hablar claro de cómo es el día a día con su chica desde que se han ido a vivir juntos.

El creador de contenido ha confesado todo lo que no le gusta de vivir con la concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado'. "Me pongo de los nervios", exclama Tadeo Corrales, el cual ha destapado el mayor defecto de Sthefany Pérez en la convivencia. ¿De qué se trata? ¡Dale al play y descúbrelo en mtmad! Asimismo, el andaluz reconoce que se ha convertido en el 'secretario' de su chica, "soy su agenda, tengo que estar recordándole todo", señala. Una situación con la que no parece estar conforme. ¡No te lo pierdas!