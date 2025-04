Desde que se confirmara su relación, Laura Escanes y Joan Verdú son inseparables y no se esconden a la hora de mostrarse en público juntos. Más enamorados que nunca , la influencer y el deportista han compartido a través de sus redes sociales los planes que han hecho durante Semana Santa. Algo que no ha sentado muy bien al entorno profesional del esquiador , tal y como ha contado, en exclusiva, la presentadora de ‘En todas las salsas’.

“Él está muy enamorado, tanto que me ha llegado que la Federación está harta del tema de Laura Escanes porque él no rinde igual”, comienza explicando ‘Between my clothes’, presentadora de ‘En todas las salsas’.